Covid: 259 morti, oltre 170mila casi. Tasso di positività sfiora il 14% (Di martedì 4 gennaio 2022) Si aggiorna di altri 159 morti il bilancio della pandemia di coronavirus in Italia. Crescono ancora i contagi, sono poco più di 170mila nelle ultime 24 ore. Sono 1 milione e 228mila i tamponi processati: il Tasso di positività sfiora il 14%. Segnano una crescita anche i dati sulla pressione ospedaliera, con un incremento quotidiano dei ricoveri (+579) e delle terapie intensive (+41). Leggi su huffingtonpost (Di martedì 4 gennaio 2022) Si aggiorna di altri 159il bilancio della pandemia di coronavirus in Italia. Crescono ancora i contagi, sono poco più dinelle ultime 24 ore. Sono 1 milione e 228mila i tamponi processati: ildiil 14%. Segnano una crescita anche i dati sulla pressione ospedaliera, con un incremento quotidiano dei ricoveri (+579) e delle terapie intensive (+41).

