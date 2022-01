Covid-19 Italia, 4 gennaio: 259 morti (mai tanti dal 30 aprile), oltre 170.000 positivi (record assoluto) (Di martedì 4 gennaio 2022) La Toscana è sempre saldamente al terzo posto assoluto per numero di contagi, preceduta solo da Lombardia e Piemonte. I pazienti in terapia intensiva sono 1.392 (+41) con 153 nuovi ingressi L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 4 gennaio 2022) La Toscana è sempre saldamente al terzo postoper numero di contagi, preceduta solo da Lombardia e Piemonte. I pazienti in terapia intensiva sono 1.392 (+41) con 153 nuovi ingressi L'articolo proviene da Firenze Post.

