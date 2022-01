Covid-19, in Svizzera si studia il vaccino attraverso un cerotto (Di martedì 4 gennaio 2022) . Il 10 gennaio parte la sperimentazione su 26 persone Partirà il prossimo 10 gennaio la sperimentazione di un vaccino somministrato attraverso un cerotto. Lo studio è condotto dall’Unisanté di Losanna in Svizzera su 26 volontari sani, i quali saranno monitorati per i successivi sei mesi. Alix Miauton, al vertice della sperimentazione clinica, ha detto “Si tratta di un vaccino complementare ad altri vaccini già esistenti, e non intende sostituirli”. Ha poi aggiunto che: “l’obiettivo della sperimentazione è determinare se il vaccino sia sicuro e non induca gravi effetti collaterali”. Leggi anche: PILLOLA ANTI Covid, DA OGGI È DISPONIBILE IN ITALIA. ECCO A CHI SARÀ DESTINATA Secondo quanto riportato da Tgcom24, si tratta di un “vaccino di nuova ... Leggi su 361magazine (Di martedì 4 gennaio 2022) . Il 10 gennaio parte la sperimentazione su 26 persone Partirà il prossimo 10 gennaio la sperimentazione di unsomministratoun. Lo studio è condotto dall’Unisanté di Losanna insu 26 volontari sani, i quali saranno monitorati per i successivi sei mesi. Alix Miauton, al vertice della sperimentazione clinica, ha detto “Si tratta di uncomplementare ad altri vaccini già esistenti, e non intende sostituirli”. Ha poi aggiunto che: “l’obiettivo della sperimentazione è determinare se ilsia sicuro e non induca gravi effetti collaterali”. Leggi anche: PILLOLA ANTI, DA OGGI È DISPONIBILE IN ITALIA. ECCO A CHI SARÀ DESTINATA Secondo quanto riportato da Tgcom24, si tratta di un “di nuova ...

