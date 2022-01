Covid-19, Cirio: 14 bimbi ricoverati a Torino, dato allarmante (Di martedì 4 gennaio 2022) "Abbiamo 14 bambini ricoverati per Covid all`ospedale DI Torino Regina Margherita. E` la prima volta che questo accade". Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio intervistato nella trasmissione The Breakfast club di Radio Capital, lancia l`allarme sull`aumento dei ricoveri nei reparti pediatrici di Torino. "Quattordici bambini vuol dire che tutto il reparto Covid pediatrico è pieno. Una buona notizia è quella che il neonato di un mese ricoverato per Covid è stato staccato dalla macchina che lo aiutava a respirare", ha concluso Cirio. Leggi su ilfogliettone (Di martedì 4 gennaio 2022) "Abbiamo 14 bambiniperall`ospedale DIRegina Margherita. E` la prima volta che questo accade". Il presidente della Regione Piemonte Albertointervistato nella trasmissione The Breakfast club di Radio Capital, lancia l`allarme sull`aumento dei ricoveri nei reparti pediatrici di. "Quattordici bambini vuol dire che tutto il repartopediatrico è pieno. Una buona notizia è quella che il neonato di un mese ricoverato perè stato staccato dalla macchina che lo aiutava a respirare", ha concluso

