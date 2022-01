Covid, 170.844 nuovi casi e 259 decessi in 24 ore (Di martedì 4 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Impennata dei casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore. Dalla lettura del bollettino del ministero della Salute, emerge che i nuovi positivi sono 170.844 (contro i 68.052 registrati nelle 24 ore precedenti) con 1.228.410 tamponi e un tasso di positività al 13,9%. Impennata dei decessi, 259, in forte aumento rispetto ai 140 rilevati il 3 gennaio.I guariti sono 30.333, mentre per gli attualmente positivi si evidenzia un significativo aumento di 140.245 unità raggiungendo un totale di 1.165.297. Per quanto riguarda i ricoveri nei reparti ordinari, sono 2.912 (+579), i pazienti in terapia intensiva sono 1.392 (+41) con 153 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 1.250.993 persone. La Lombardia si conferma prima regione per numero di contagi (50.104), seguita da Piemonte (20.453) ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Impennata deiin Italia nelle ultime 24 ore. Dalla lettura del bollettino del ministero della Salute, emerge che ipositivi sono 170.844 (contro i 68.052 registrati nelle 24 ore precedenti) con 1.228.410 tamponi e un tasso di positività al 13,9%. Impennata dei, 259, in forte aumento rispetto ai 140 rilevati il 3 gennaio.I guariti sono 30.333, mentre per gli attualmente positivi si evidenzia un significativo aumento di 140.245 unità raggiungendo un totale di 1.165.297. Per quanto riguarda i ricoveri nei reparti ordinari, sono 2.912 (+579), i pazienti in terapia intensiva sono 1.392 (+41) con 153ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 1.250.993 persone. La Lombardia si conferma prima regione per numero di contagi (50.104), seguita da Piemonte (20.453) ...

COVID: 170.844 NUOVI CASI I nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore sono 170.844, a fronte di 1.228.410 test effettuati. I morti sono 259 (ieri 140), mentre il tasso di positività è pari al 13,9% (i ...

