Covid | 170 844 nuovi casi e 259 decessi in 24 ore | il bollettino del 4 gennaio

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 170.844 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 68.052). E' quanto emerge… - TgLa7 : #Covid: 170.844 casi nuovi in Italia e 259 morti - repubblica : Covid Italia, il bollettino del 4 gennaio: 259 morti e 170.844 nuovi positivi. E' il dato più alto dall'inizio dell… - REstaCorporate : RT @repubblica: Covid Italia, il bollettino del 4 gennaio: 259 morti e 170.844 nuovi positivi. E' il dato più alto dall'inizio della pandem… - simcopter : RT @Emergenza24: UPDATE [04.01-18:40] #Italia +170.844 nuovi contagi (peggior dato di sempre) +259 morti (peggior dato dal 12.05.2021) +13… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 170

La Gazzetta dello Sport

Raffaele Bruno del San Matteo di Pavia curò il primo positivo d'Italia " Nuovi casi.844, decessi 259 . Mi sbaglierò, ma non mi sembrano dati da raffreddore ". Raffaele Bruno, ...italiano su- ...- Il numero di positivi registrato nelle ultime 24 ore -.844 - è il più alto raggiunto dall'inizio della pandemia. Mentre quello dei morti - 259 - è il maggiore dallo scorso 30 aprile, quando ...È, purtroppo, un bollettino record quello trasmesso oggi dal ministero della Salute. I contagi Covid in Italia sono oltre 170mila, di cui 50mila solo in Lombardia. Da segnalare il primato di tamponi e ...Un numero mai visto prima nel nostro Paese Coronavirus 4 Gennaio 2022 Dura condanna Ue su chiusura forzata del quotidiano Apple Daily a Hong Kong 8 Luglio 2021 Save the Children. 5,7 mln di bambini a ...