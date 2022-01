Covid | 170 844 nuovi casi con 1 228 410 tamponi e altri 259 decessi

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 170.844 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 68.052). E' quanto emerge… - TgLa7 : #Covid: 170.844 casi nuovi in Italia e 259 morti - repubblica : Covid, il bollettino: nelle ultime 24 ore 170.844 nuovi casi e 259 decessi, il tasso di positivita' scende al 13,9%… - TarallucciE : RT @Agenzia_Ansa: DATI COVID | Sono 170.844 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 68.052). E' quanto emerge dal b… - Italpress : Covid, 170.844 nuovi casi e 259 decessi in 24 ore -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 170

La Gazzetta dello Sport

18.11 Record nuovi casi,.844,e 259 decessi Sono.844 i nuovi contagi dain Italia, 68.052 i precedenti, ma con un numero record di tamponi, 1.228.410 (+850mila). Il tasso di positività scende al 13,9% ( - 1,4%). In crescita i decessi, 259 (...In Italia ci sono.844 nuovi casi di coronavirus a fronte di 1.228.410 tamponi effettuati (mentre il giorno ... la situazione dei contagi in Italia: la mappa e i grafici interattivi, in coda ...Sospensione educazione fisica, canto e uso strumenti a fiato, le indicazioni sono contenute in una bozza non definitiva del documento a cui stanno lavorando le ...NAZIONALE – Nell’ultimo bollettino diffuso dal ministero della Salute sono 170.844 i casi nuovi nelle ultime 24 ore e 259 i morti. Sono 1.228.410 i tamponi processati e il tasso di positività è al 13, ...