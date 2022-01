Cos’è e come funziona il Molnupiravir, pillola anti-covid che approda in Italia? (Di martedì 4 gennaio 2022) La lotta al covid-19 si arricchisce con una nuova arma a disposizione del sistema sanitario. Stiamo parlando del Molnupiravir, un farmaco antivirale prodotto da Merck che sbarca finalmente anche in Italia. Attraverso questo medicinale vengono di fatto introdotti errori nel codice genetico del virus, in modo tale da impedirne la duplicazione ed evitando così l’insorgere di complicazioni gravi. In più, il Molnupiravir non agisce sulla proteina Spike, pertanto il farmaco dovrebbe risultare efficace a prescindere dalle nuove varianti emerse e quelle che potrebbero emergere da ora in poi. LEGGI ANCHE => covid-19, in fase di test il farmaco che garantirebbe l’immunità immediata Il medicinale deve essere preso per via orale due volte al ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 4 gennaio 2022) La lotta al-19 si arricchisce con una nuova arma a disposizione del sistema sanitario. Stiamo parlando del, un farmacovirale prodotto da Merck che sbarca finalmente anche in. Attraverso questo medicinale vengono di fatto introdotti errori nel codice genetico del virus, in modo tale da impedirne la duplicazione ed evitando così l’insorgere di complicazioni gravi. In più, ilnon agisce sulla proteina Spike, pertanto il farmaco dovrebbe risultare efficace a prescindere dalle nuove variemerse e quelle che potrebbero emergere da ora in poi. LEGGI ANCHE =>-19, in fase di test il farmaco che garrebbe l’immunità immediata Il medicinale deve essere preso per via orale due volte al ...

