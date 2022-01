CorSport | l’arrivo di Tuanzebe al Napoli slitta di qualche giorno per motivi burocratici

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 4 gennaio 2022) L’affareè chiuso, madel difensore dello United slitterà diper problemi. Lo scrive il Corriere dello Sport. “Anche l’annuncio dell’ingaggio didallo United, in prestito,di: questioni burocratiche, magari fastidiose, però sotto controllo”. “Il difensore inglese arriverà in Italia per le visite mediche appena risolti gli ultimi intoppi di carattere burocratico. Piccolo ritardo preventivato”. L'articolo ilsta.