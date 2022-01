CorSport: Allegri voleva sostituire Morata con Suarez, ma il Pistolero ha detto no (Di martedì 4 gennaio 2022) Massimiliano Allegri avrebbe voluto Luis Suarez per sostituire Morata ormai ad un passo dal Barcellona, ma il Pistolero ha risposto di no. Lo scrive il Corriere dello Sport. “L’uomo giusto ci sarebbe anche stato secondo Allegri, c’è un giocatore che avrebbe messo tutti d’accordo: è Luis Suarez. Ma questa volta il Pistolero ha detto no”. “La sua avventura all’Atletico Madrid si avvicina ai titoli di coda, un accordo per sei mesi sarebbe stato anche possibile da trovare. Ma il treno bianconero è ormai passato per Suarez, che sembra ormai pronto a provare il salto nella Mls: è l’Inter Miami in particolar modo ad aver mosso passi concreti, Luis è già proiettato verso una nuova avventura americana. Non avrebbero invece ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 4 gennaio 2022) Massimilianoavrebbe voluto Luisperormai ad un passo dal Barcellona, ma ilha risposto di no. Lo scrive il Corriere dello Sport. “L’uomo giusto ci sarebbe anche stato secondo, c’è un giocatore che avrebbe messo tutti d’accordo: è Luis. Ma questa volta ilhano”. “La sua avventura all’Atletico Madrid si avvicina ai titoli di coda, un accordo per sei mesi sarebbe stato anche possibile da trovare. Ma il treno bianconero è ormai passato per, che sembra ormai pronto a provare il salto nella Mls: è l’Inter Miami in particolar modo ad aver mosso passi concreti, Luis è già proiettato verso una nuova avventura americana. Non avrebbero invece ...

