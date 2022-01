Coronavirus, martedì 4 gennaio: sono 9.377 i nuovi contagi nel Lazio. La mappa delle Asl (Di martedì 4 gennaio 2022) Roma, – “Oggi nel Lazio su 25.513 tamponi molecolari e 86.860 tamponi antigenici per un totale di 112.373 tamponi, si registrano 9.377 nuovi casi positivi (+3.763), sono 16 i decessi (+1), 1.282 i ricoverati (+83), 163 le terapie intensive (+5) e +1.505 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 8,3%. I casi a Roma città sono a quota 3.626”. A segnalarlo è l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato. Nel dettaglio: – Asl Roma 1: sono 1.676 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h. – Asl Roma 2: sono 1.511 i nuovi casi e 6 i decessi nelle ultime 24h. – Asl Roma 3: sono 439 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. – Asl Roma 4: sono 514 i nuovi casi e 1 decesso nelle ... Leggi su romadailynews (Di martedì 4 gennaio 2022) Roma, – “Oggi nelsu 25.513 tamponi molecolari e 86.860 tamponi antigenici per un totale di 112.373 tamponi, si registrano 9.377casi positivi (+3.763),16 i decessi (+1), 1.282 i ricoverati (+83), 163 le terapie intensive (+5) e +1.505 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 8,3%. I casi a Roma cittàa quota 3.626”. A segnalarlo è l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato. Nel dettaglio: – Asl Roma 1:1.676 icasi e 1 decesso nelle ultime 24h. – Asl Roma 2:1.511 icasi e 6 i decessi nelle ultime 24h. – Asl Roma 3:439 icasi e 0 i decessi nelle ultime 24h. – Asl Roma 4:514 icasi e 1 decesso nelle ...

