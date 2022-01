Coronavirus, in aumento i casi nel Lazio: oggi 9.377 nuovi contagi e 16 decessi (Di martedì 4 gennaio 2022) Coronavirus, continuano a crescere i contagi nel Lazio. Nella sola giornata di oggi, a fronte di 112.373 tamponi, si registrano 9.377 nuovi casi e 16 le persone decedute. Invece, i nuovi contagi a Roma città sono a quota 3.626 mentre il rapporto tra positivi e tamponi si attesta all’8,3%. Leggi anche: Covid Lazio, scuole superiori in dad fino al 18 gennaio: la smentita della Regione Coronavirus nel Lazio, i dati dalle Asl * Asl Roma 1: sono 1.676 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h. * Asl Roma 2: sono 1.511 i nuovi casi e 6 i decessi nelle ultime 24h. * Asl Roma 3: sono 439 i ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 4 gennaio 2022), continuano a crescere inel. Nella sola giornata di, a fronte di 112.373 tamponi, si registrano 9.377e 16 le persone decedute. Invece, ia Roma città sono a quota 3.626 mentre il rapporto tra positivi e tamponi si attesta all’8,3%. Leggi anche: Covid, scuole superiori in dad fino al 18 gennaio: la smentita della Regionenel, i dati dalle Asl * Asl Roma 1: sono 1.676 ie 1 decesso nelle ultime 24h. * Asl Roma 2: sono 1.511 ie 6 inelle ultime 24h. * Asl Roma 3: sono 439 i ...

