Coronavirus, Chiara Ferragni si negativizza e prende in giro Fedez

Buone notizie per i fan dei Ferragnez, i quali hanno dovuto rinunciare alle vacanze natalizie per la riscontrata positività di Fedez e Chiara Ferragni ai test sul Coronavirus. Ebbene sì, Chiara è riuscita a negativizzarsi a pochi giorni dalla sua riscontrata positività al patogeno, anche se il consorte vip al momento rimane positivo. A darne annuncio è la stessa bionda influencer, attraverso una serie di interventi social, dove lei coglie la palla al balzo anche per fare ironia sul marito rapper, sbeffeggiandolo in un video, che è già virale.

Ferragnez verso la negativizzazione

All'indomani di Santo Stefano, più precisamente il 27 dicembre 2021, Chiara Ferragni e Fedez hanno dato annuncio ai fan di dover rinunciare alle vacanze natalizie per la riscontrata positività al Coronavirus.

