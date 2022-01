Coronavirus | 259 morti e 153 ingressi in terapia intensiva in 24 ore Contagi mai così alti | sono oltre 170 000

(Di martedì 4 gennaio 2022) Il bollettino del 4 gennaio 2022 Oggi 4 gennaio 2022170.844 i nuovi casi di Covid in tutta Italia contro i 68.052 di ieri, il giorno prima 61.046. Il totale deiati sale a quota 6.566.947. Nelle ultime 24 ore le vittime259 contro le 140 di ieri e i le 133 del giorno prima. Il totale dei, dall’inizio della pandemia, è di 138.045, stando all’ultimo bollettino del ministero della Salute e della Protezione civile. Gli attualmente positivi oggi1.265.297, ieri 1.125.052. I dati di oggi 4 gennaio 2022 La situazione negli ospedali I ricoverati negli ospedali oggi12.912 (ieri 12.333, +579) mentre insi trovano 1.392 pazienti (ieri 1.351, +41). Gligiornalieri in ...

Nuovo record di contagi giornalieri in Italia: sono 170.844 i casi di positività alindividuati oggi, frutto di più di 1,2 milioni di tamponi processati nelle ultime 24 ore.altri...ITALIA BOLLETTINO 4 GENNAIO/ Min. Salute:morti, 170844 casi, 41 t.i. Infatti, secondo quanto emerso, il cerotto sfrutterà micro - aghi profondi meno di un millimetro per 'iniettare' ...In Lombardia poco meno di un terzo dei casi positivi in Italia: cifre da record nel bollettino di martedì 4 gennaio 2022 170.844 nuovi casi di Coronavirus in tutta Italia, di cui 50.104 nella sola Lom ...In Italia ci sono 170.844 nuovi casi di coronavirus a fronte di 1.228.410 tamponi effettuati. Tasso di positività al 13,9%.