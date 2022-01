Coppia trovata morta in casa insieme al cane

(Di martedì 4 gennaio 2022) Una donna e un uomo - 50 anni lei, 46 lui, compagni e conviventi - sono stati trovati morti lunedì pomeriggio ina Milano nel loro appartamento in via Rizzardi, in zona Trenno. I cadaveri erano in camera da letto, poco distanti...

... scandisce i sette giorni che potrebbero far finire per sempre lae lo show, i flashback ... come se labrillante fosse un'auto - imposizione più che un'esigenza. Come se l'arte di Sorkin ...Unadi origine peruviane, 50 anni lei, 46 lui, è statasenza vita nell'appartamento in cui abitava in via Rizzardi, nella periferia Nord Ovest di Milano, con ogni probabilità avvelenata dal ...Dopo il bambino di 7 anni ucciso a coltellate nel Varesotto, ieri la morte per annegamento di un piccolo di 2 anni in Campania. Gli esperti: l’angoscia di morte si abbatte sui più fragili ...Una coppia è stata trovata morta a Milano insieme al loro cane: i tre sarebbero morti perché avrebbero respirato i fumi provocati da un piccolo ...