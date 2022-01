Coppa d’Africa, minacce di morte a ct Sierra Leone: “Molto triste, ho una famiglia” (Di mercoledì 5 gennaio 2022) John Keister ha rilasciato recentemente un’intervista ai microfoni di Bbc Sport Africa, ponendo l’accento su un episodio spiacevole. Il commissario tecnico della Sierra Leone ha raccontato infatti di aver ricevuto diverse minacce di morte dopo la convocazione di alcuni calciatori ‘poco graditi’, alcuni giorni prima dell’ufficialità della lista verso la Coppa d’Africa 2022. “Penso che sia Molto triste che si debba arrivare a questo. Nessuno merita un trattamento simile. Non credo che si debba arrivare al punto in cui la mia vita viene minacciata, perché delle persone ritengono che ci siano alcuni giocatori che debbano o meno far parte della Nazionale e invece ciò non accade. Non c’è motivo per le minacce di morte. Ho ... Leggi su sportface (Di mercoledì 5 gennaio 2022) John Keister ha rilasciato recentemente un’intervista ai microfoni di Bbc Sport Africa, ponendo l’accento su un episodio spiacevole. Il commissario tecnico dellaha raccontato infatti di aver ricevuto diversedidopo la convocazione di alcuni calciatori ‘poco graditi’, alcuni giorni prima dell’ufficialità della lista verso la2022. “Penso che siache si debba arrivare a questo. Nessuno merita un trattamento simile. Non credo che si debba arrivare al punto in cui la mia vita viene minacciata, perché delle persone ritengono che ci siano alcuni giocatori che debbano o meno far parte della Nazionale e invece ciò non accade. Non c’è motivo per ledi. Ho ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA SERIE A NAPOLI, VICTOR OSIMHEN SALTERA' LA COPPA D'AFRICA. L'ATTACCANTE E' STATO ESCLUSO DAI CONVOCATI DE… - sportface2016 : Il ct della #Nigeria: '#Osimhen mi ha supplicato di non convocarlo per la Coppa d'Africa' - CB_Ignoranza : Non è che porta sfiga ‘sta Coppa D’Africa? #Osimhen #Napoli #Nigeria - Lodamarco1 : RT @Gazzetta_it: Convocazioni sgradite: minacce di morte al c.t. della Sierra Leone #TotalEnergiesAfCon2021 - EnSaRiTo : @elliott_il @Maicuntent1986 e mi sta benissimo, ma anticipare 2/3 investimenti estivi in questo mercato(difensore/c… -