Conte | “Quinto decreto in poco tempo alimenta confusione | il governo deve spiegare Obbligo vaccinale? Paradossale se anche chi vuole non riesce”

"Il governo ha il dovere di spiegare in modo chiaro e trasparente l'attuale situazione epidemiologica". Giuseppe Conte, parlando all'assemblea congiunta del M5s, non si è limitato a chiedere unità in vista del voto sul Quirinale, ma ha scelto di attaccare duramente l'esecutivo per la gestione attuale dell'emergenza sanitaria. La riunione su Zoom era stata convocata proprio per parlare delle nuove misure, e, forse per la prima volta in modo così netto, il leader 5 stelle ha deciso di criticare le ultime mosse del premier Draghi. Secondo l'ex presidente del Consiglio infatti, il governo deve "chiarire le ragioni e gli obiettivi che si vorrebbero raggiungere con le eventuali nuove misure restrittive, così da poter mantenere saldo il rapporto di fiducia e assicurarsi il pieno coinvolgimento dei ...

