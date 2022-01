Conte freddo sulla sua ex squadra: “Non devo dimostrare nulla” (Di mercoledì 5 gennaio 2022) “Sarà bello ed emozionante tornare a Stamford Bridge, ma ora sono l’allenatore del Tottenham e voglio dare il 100% per questo club“. Intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida di Carabao Cup contro il Chelsea, il tecnico del Totthenam Antonio Conte ha parlato del suo ritorno a Stamford Bridge da avversario, dopo l’esperienza sulla panchina dei Blues: “Penso che nella mia attuale posizione non devo dimostrare niente a nessuno, dopo la fine dell’avventura con il Chelsea ho continuare a fare un lavoro importante in altre squadre. Sarà bello tornare a Stamford Bridge, sarà la prima volta da quando ho lasciato il Chelsea. Quello che posso dire è che ho trascorso due stagioni fantastiche al Chelsea, ho creato tante amicizie all’interno del club. Abbiamo fatto un lavoro davvero buono, importante. ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 5 gennaio 2022) “Sarà bello ed emozionante tornare a Stamford Bridge, ma ora sono l’allenatore del Tottenham e voglio dare il 100% per questo club“. Intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida di Carabao Cup contro il Chelsea, il tecnico del Totthenam Antonioha parlato del suo ritorno a Stamford Bridge da avversario, dopo l’esperienzapanchina dei Blues: “Penso che nella mia attuale posizione nonniente a nessuno, dopo la fine dell’avventura con il Chelsea ho continuare a fare un lavoro importante in altre squadre. Sarà bello tornare a Stamford Bridge, sarà la prima volta da quando ho lasciato il Chelsea. Quello che posso dire è che ho trascorso due stagioni fantastiche al Chelsea, ho creato tante amicizie all’interno del club. Abbiamo fatto un lavoro davvero buono, importante. ...

