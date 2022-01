Contagi, oggi la prova del nove. Aumento del 15% di terapia intensive. Oggi 170.844 casi nuovi e 259 morti (Di martedì 4 gennaio 2022) Sale al 15% il tasso di occupazione delle terapie intensive al livello nazionale, +1% in un giorno. E' quanto emerge dal monitoraggio quotidiano dell'Agenas. Aumenta anche l'occupazione dei posti ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 4 gennaio 2022) Sale al 15% il tasso di occupazione delle terapieal livello nazionale, +1% in un giorno. E' quanto emerge dal monitoraggio quotidiano dell'Agenas. Aumenta anche l'occupazione dei posti ...

