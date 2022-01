Confesercenti Campania, Schiavo: Governo dimentica mutui, leasing e finanziamenti delle Pmi (Di martedì 4 gennaio 2022) Confesercenti Campania accende i riflettori su alcuni importanti mancanze del Governo sull’appena approvata legge di bilancio. In particolare sono state tagliate fuori da alcuni vitali agevolazioni le PMI. “Il Governo si è completamente dimenticato delle piccole e medie imprese in relazione a mutui, leasing e finanziamenti. Nella nuova legge di bilancio – afferma Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti Campania e vicepresidente Nazionale con delega al Mezzogiorno – ci sono vari bonus ma non c’è traccia di un provvedimento di vitale importanza per migliaia di imprese: la proroga fino al 30 marzo degli impegni presi con le banche. Basti pensare che in Campania sono ... Leggi su ildenaro (Di martedì 4 gennaio 2022)accende i riflettori su alcuni importanti mancanze delsull’appena approvata legge di bilancio. In particolare sono state tagliate fuori da alcuni vitali agevolazioni le PMI. “Ilsi è completamentetopiccole e medie imprese in relazione a. Nella nuova legge di bilancio – afferma Vincenzo, presidente die vicepresidente Nazionale con delega al Mezzogiorno – ci sono vari bonus ma non c’è traccia di un provvedimento di vitale importanza per migliaia di imprese: la proroga fino al 30 marzo degli impegni presi con le banche. Basti pensare che insono ...

