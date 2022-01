Conferenza stampa Ikoné: «Qui per migliorarmi, mi ispiro ai fantasisti brasiliani» (Di martedì 4 gennaio 2022) Il neo acquisto della Fiorentina Jonathan Ikoné si è presentato in Conferenza stampa Jonathan Ikoné, neo acquisto della Fiorentina, si è presentato in Conferenza stampa al mondo viola. FIORENTINA – «Sono qui per proseguire la mia carriera al meglio. Devo rilanciarmi e migliorarmi, ecco perché sono qua. Era il momento giusto di partire, ho fatto tanto con il Lille e quindi è il momento di qualcosa di nuovo con una squadra che gioca bene a calcio e ha un bel progetto». MAIGNAN – «È contento per me, ci siamo scambiati dei messaggi. Ci incroceremo sul campo e continueremo ad essere amici». GOL – «Il gol in se non è un obiettivo personale. A me piace fare assist, ma anche i gol contano». NUMERO 11 – «Non c’è un motivo, ma lo avevo già indossato nelle ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 4 gennaio 2022) Il neo acquisto della Fiorentina Jonathansi è presentato inJonathan, neo acquisto della Fiorentina, si è presentato inal mondo viola. FIORENTINA – «Sono qui per proseguire la mia carriera al meglio. Devo rilanciarmi e, ecco perché sono qua. Era il momento giusto di partire, ho fatto tanto con il Lille e quindi è il momento di qualcosa di nuovo con una squadra che gioca bene a calcio e ha un bel progetto». MAIGNAN – «È contento per me, ci siamo scambiati dei messaggi. Ci incroceremo sul campo e continueremo ad essere amici». GOL – «Il gol in se non è un obiettivo personale. A me piace fare assist, ma anche i gol contano». NUMERO 11 – «Non c’è un motivo, ma lo avevo già indossato nelle ...

