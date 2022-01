Conegliano-Busto Arsizio, Semifinale Coppa Italia volley femminile: programma, orario, tv, streaming (Di martedì 4 gennaio 2022) Nonostante le tantissime complicazioni legate alla nuova ondata di contagi da Coronavirus, il programma della Coppa Italia di volley femminile 2022 è riuscito ad arrivare all’atto conclusivo della manifestazione nei tempi previsti. Il 5 ed il 6 gennaio andranno in scena al PalaEur di Roma le Final Four, tra le quattro squadre che sono riuscite ad arrivare fino a questo punto. Mercoledì 5 gennaio sarà il giorno dedicato alle semifinali, a partire dalla sfida delle 16:00 tra la testa di serie numero 1, l’Imoco volley Conegliano e l’Unet E-Work Busto Arsizio, numero 5 del tabellone. Le campionesse d’Italia arrivano a queSta sfida dopo aver battuto, non senza sudare, la Bosca S.Bernardo Cuneo, mentre Busto ... Leggi su oasport (Di martedì 4 gennaio 2022) Nonostante le tantissime complicazioni legate alla nuova ondata di contagi da Coronavirus, ildelladi2022 è riuscito ad arrivare all’atto conclusivo della manifestazione nei tempi previsti. Il 5 ed il 6 gennaio andranno in scena al PalaEur di Roma le Final Four, tra le quattro squadre che sono riuscite ad arrivare fino a questo punto. Mercoledì 5 gennaio sarà il giorno dedicato alle semifinali, a partire dalla sfida delle 16:00 tra la testa di serie numero 1, l’Imocoe l’Unet E-Work, numero 5 del tabellone. Le campionesse d’arrivano a queSta sfida dopo aver battuto, non senza sudare, la Bosca S.Bernardo Cuneo, mentre...

