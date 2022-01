Come il Parlamento in seduta comune voterà il nuovo capo dello Stato (Di martedì 4 gennaio 2022) 'Leggo che il Pd chiede a Salvini e al centrodestra di rinunciare a Berlusconi per aprire il dialogo. Non è un problema, rinunceremo al dialogo con un partito che vuole scegliere l'ennesimo capo ... Leggi su theitaliantimes (Di martedì 4 gennaio 2022) 'Leggo che il Pd chiede a Salvini e al centrodestra di rinunciare a Berlusconi per aprire il dialogo. Non è un problema, rinunceremo al dialogo con un partito che vuole scegliere l'ennesimo...

Advertising

marcodimaio : Il Presidente Fico ha convocato il Parlamento in seduta comune per eleggere il nuovo #presidentedellarepubblica il… - AlbertoBagnai : Ma come si fa!? Ma basta! Ma se non leggete neanche il giornale, se vi pesa il dito per andare sul sito del Parlame… - SSaponelli : RT @Gilbettinelli: Mi piacerebbe rivolgere una domanda al rettile: Siamo nell’UE. Come considera quei paesi che stanno togliendo il green p… - NPrevalebunt : @marcell16895275 @ZanettiGilyNala Pecunia non olet! Come non puzza il potere. Il posto dove tengono il loro culo in parlamento. - laura2000295 : RT @Gilbettinelli: Mi piacerebbe rivolgere una domanda al rettile: Siamo nell’UE. Come considera quei paesi che stanno togliendo il green p… -