Come e quando si vota il presidente della Repubblica (Di martedì 4 gennaio 2022) La procedura per eleggere il presidente della Repubblica e' stabilita dalla Costituzione (articoli 83, 84 e 85). Trenta giorni prima della scadenza del mandato, il presidente della Camera dei deputati ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 4 gennaio 2022) La procedura per eleggere ile' stabilita dalla Costituzione (articoli 83, 84 e 85). Trenta giorni primascadenza del mandato, ilCamera dei deputati ...

Advertising

borghi_claudio : @Comemigirano @mariaprodi E quando avrei giurato sulla Costituzione? E cosa significa 'che ne pensi dell'articolo 2… - ItaliaViva : .@Valerio_Casini è il nostro candidato alle suppletive di #Roma 1 del 16 gennaio. Se ciascuno farà un piccolo sforz… - ladyonorato : Scarico di responsabilità. Ma non credo basterà come esimente dire “ho eseguito ordini” quando gli ordini violavano… - tanzmax : Come a' bei tempi quando i treni arrivavano in orario! - stopridingmyD : Poi parliamo anche di come mostrano le prime volte in film e libri un rodimento di culo quando ho perso la mia v ca… -