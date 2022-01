Colombia: scontri tra gruppi ribelli, 23 persone uccise (Di martedì 4 gennaio 2022) In Colombia almeno 23 persone sono state uccise in combattimenti tra gruppi ribelli rivali nella regione al confine con il Venezuela. Tra le vittime degli scontri tra i guerriglieri dell'esercito di ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 4 gennaio 2022) Inalmeno 23sono statein combattimenti trarivali nella regione al confine con il Venezuela. Tra le vittime deglitra i guerriglieri dell'esercito di ...

Ultime Notizie dalla rete : Colombia scontri Colombia: scontri tra gruppi ribelli, 23 persone uccise Tra le vittime degli scontri tra i guerriglieri dell'esercito di liberazione nazionale e i dissidenti delle forze armate rivoluzionarie della Colombia, ha affermato il presidente colombiano, ci ...

Colombia: autorità locali, morte dirigente Eln cuasa degli scontri mortali a confine con Venezuela Bogotà, 03 gen 20:30 - Sarebbe stata la morte di un dirigente dell'Esercito di liberazione nazionale a provocare gli scontri con i dissidenti delle Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc), chiusi con la morte di almeno 24 persone. Lo ha detto il responsabile dell'Interno della provincia colombiana di ...

Colombia: almeno 24 morti in scontri tra gruppi armati al confine con il Venezuela Agenzia Nova Colombia, scontri tra gruppi di ribelli rivali: 23 morti Almeno 23 persone sono morte in Colombia, nel dipartimento di Arauca, negli scontri tra il gruppo guerrigliero dell'Esercito di Liberazione Nazionale e gli ex membri delle Farc. Le violenze segnano un ...

Colombia, media: 20 morti per scontri Farc-Eln in Arauca BOGOTA. – Intensi scontri fra dissidenti delle Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc) e militanti dell’Esercito di liberazione nazionale (Eln) hanno causato molte vittime nel dipartimento ...

