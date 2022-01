Colle | la partita inizia il 24 gennaio Partiti al palo | nessuno dà le carte

(Di martedì 4 gennaio 2022) Il centrodestra rinvia l'ennesimo vertice, i 5 Stelle per il Mattarella bis. E Draghi non parlerà della candidatura di ETTORE MARIA COLOMBO

Il centrodestra rinvia l'ennesimo vertice, i 5 Stelle per il Mattarella bis. E Draghi non parlerà della candidatura di ETTORE MARIA COLOMBOMa il buon D'Alema ha messo in moto un effetto anche nella delicatadel Quirinale. Proprio ... pentastellati e sinistra, e mettere a punto un percorso comune sul dossiertra Letta, ...“Non facciamo propaganda per una singola personalità. Vogliamo invece stabilire un principio: è il momento che sia una donna a rappresentare il vertice dello Stato”. Queste le parole di Dacia Maraini ...C'è un documento che gira di mano in mano tra i maggiorenti, pochi e di alto livello, dei centristi di Coraggio Italia e di Italia Viva, i due gruppi che hanno deciso - frequenti ...