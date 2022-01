CNA Lombardia: “Vaccino obbligatorio? Unica soluzione per tutelare attività economiche e sociali” (Di martedì 4 gennaio 2022) Il Presidente di Cna Lombardia, Giovanni Bozzini, esprime moderata soddisfazione per le scelte del Governo alla luce del nuovo decreto sulle regole anti-Covid: “Accogliamo con favore l’allentamento parziale del regime delle quarantene, con un evidente ‘apertura’ nei confronti di coloro che hanno responsabilmente scelto il Vaccino come Unica seria soluzione di contrasto al Covid -19. Ma troppe persone negative al tampone, e anche vaccinate con 2 dosi, restano in regime di isolamento, con effetti deleteri per la ripresa economica che abbiamo il dovere di non smorzare”. Stefano Binda, Segretario di Cna Lombardia, fa eco al Presidente Bozzini: “Il Vaccino resta la sola, Unica, testata soluzione responsabile, unitamente all’adozione di dispositivi di ... Leggi su bergamonews (Di martedì 4 gennaio 2022) Il Presidente di Cna, Giovanni Bozzini, esprime moderata soddisfazione per le scelte del Governo alla luce del nuovo decreto sulle regole anti-Covid: “Accogliamo con favore l’allentamento parziale del regime delle quarantene, con un evidente ‘apertura’ nei confronti di coloro che hanno responsabilmente scelto ilcomeseriadi contrasto al Covid -19. Ma troppe persone negative al tampone, e anche vaccinate con 2 dosi, restano in regime di isolamento, con effetti deleteri per la ripresa economica che abbiamo il dovere di non smorzare”. Stefano Binda, Segretario di Cna, fa eco al Presidente Bozzini: “Ilresta la sola,, testataresponsabile, unitamente all’adozione di dispositivi di ...

