Clizia Incorvaia negativa al Covid | “Mi sento euforica”

(Di martedì 4 gennaio 2022) L'influencer e attrice, ormai all'ottavo mese di gravidanza, ha dato la buona notizia ai suoi follower su Instagram, aggiungendo una lista di buoni propositi per l'anno nuovo. L'articolo proviene da DireDonna.

Suo figlio Paolo Ciavarro e sua nuora, infatti, aspettano un bambino. Questa gravidanza sembra aver avvicinato ancora di più suocera e nuora e aver soprattutto eliminato ogni ...... che ora si apprestano a vivere una delle gioie più grandi, diventare nonni, grazie al loro Paolo, che avrà il suo primo figlio da. I due si sono conosciuti sul set del film 'Sapore ...Eleonora Giorgi affronta la nuova esperienza di Back to School con la gioia dell'evento che tra un mese la renderà nonna per la prima volta.Essere fratelli dopo la fine di un grande amore è possibile. Ne sanno qualcosa Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi, a breve nonni per la prima volta.