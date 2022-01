Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2021-2022: Vlhova supera Goggia e si porta a -115 da Shiffrin (Di martedì 4 gennaio 2022) Classifica GENERALE Coppa DEL Mondo SCI alpino femminile 2021-2022 1. Mikaela Shiffrin (USA) 830 2. Petra Vlhova (Slovacchia) 7153. Sofia Goggia (Italia) 657 4. Sara Hector (Svezia) 424 5. Federica Brignone (Italia) 407 6. Michelle Gisin (Svizzera) 359 7. Ramona Siebenhofer (Austria) 341 8. Katharina Liensberger (Austria) 333 9. Ragnhild Mowinckel (Norvegia) 330 10. Breezy Johnson (USA) 322 11. Lara Gut-Behrami (Svizzera) 298 Classifica Coppa DEL Mondo SUPERGIGANTE 1. Sofia Goggia (Italia) 3202. Federica Brignone (Italia) 2273. Elena Curtoni (Italia) 216 4. Mikaela Shiffrin (USA) 205 5. Lara Gut (Svizzera) ... Leggi su oasport (Di martedì 4 gennaio 2022)GENERALEDELSCI1. Mikaela(USA) 830 2. Petra(Slovacchia) 7153. Sofia(Italia) 657 4. Sara Hector (Svezia) 424 5. Federica Brignone (Italia) 407 6. Michelle Gisin (Svizzera) 359 7. Ramona Siebenhofer (Austria) 341 8. Katharina Liensberger (Austria) 333 9. Ragnhild Mowinckel (Norvegia) 330 10. Breezy Johnson (USA) 322 11. Lara Gut-Behrami (Svizzera) 298DELSUPERGIGANTE 1. Sofia(Italia) 3202. Federica Brignone (Italia) 2273. Elena Curtoni (Italia) 216 4. Mikaela(USA) 205 5. Lara Gut (Svizzera) ...

Advertising

OA_Sport : Classifica Coppa del Mondo #sci alpino femminile 2021-2022: #Vlhova supera #Goggia e si porta a -115 da #Shiffrin - zazoomblog : Classifica Coppa del Mondo sci di fondo femminile 2021-2022: Natalia Nepryaeva vola in testa dopo il Tour de Ski -… - DolphinBet_ : Oggi c’è poca roba Sedicesimi di coppa del re. #Espnayol che non può permettersi di uscire contro una squadra QUINT… - zazoomblog : Classifica Coppa del Mondo sci di fondo 2021-2022: Johannes Hoesflot Klaebo domina settimo Federico Pellegrino -… - ctikn : RT @Volleyball_it: Superlega: Classifica aggiornata. Classifica del girone di andata. Coppa Italia, due Quarti definiti by Luca Muzzioli -… -