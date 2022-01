Clamoroso Gianni Morandi | rischia la squalifica a Sanremo | ecco perché

(Di martedì 4 gennaio 2022)a rischio esclusione? Lo storico cantante italiano ha ‘spoilerato’ un frammento del brano che porterà al Festival diè stato protagonista di una gaffe che potrebbe costargli cara. Un pezzo del brano ‘Apri tutte le porte’, scritto da Jovanotti per lui, è stato pubblicato per errore sul suo profilo social. La L'articolo NewNotizie.it.

La Direzione artistica, infatti, in accordo con la Rai non ha ritenuto di dover escludere la canzone diMorandi dalla competizione. Il motivo? Si sarebbe trattato di un puro inconveniente ...MORANDI SQUALIFICATO DAL FESTIVAL DI SANREMO ? . Ha delciò che riguarda il cantante tra i più amati dagli italiani che si chiede in queste ore:Morandi squalificato dal ...Ha del clamoroso ciò che riguarda il cantante tra i più amati dagli italiani che si chiede: Gianni Morandi squalificato dal Festival ?Gianni Morandi avrebbe pubblicato per sbaglio su Facebook un video in cui si sentirebbe la sua canzone di Sanremo 2022 scritta da Jovanotti.