Cioccolata calda con panna | la ricetta di Guido Gobino in tv

In onda il 4 gennaio alle 20.35 su Canale 5 una nuova puntata della rubrica enogastronomica all'interno della trasmissione Striscia la notizia Questa sera, martedì 4 gennaio a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) torna la rubrica enogastronomica "Capolavori italiani in cucina". Paolo Marchi, fondatore nel 2005 insieme a Claudio Ceroni di Identità Golose, incontra Guido Gobino della Cioccolateria Artigianale Guido Gobino di Torino che spiega la ricetta della sua "Cioccolata calda con panna", premiata tra le migliori al mondo dall'Academy of Chocolate di Londra. Guido Gobino, torinese classe 1958, inizia a lavorare come ragioniere alla Italgas. Quando il padre, proprietario di una fabbrica di cioccolato, viene a ...

