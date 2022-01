Cinecomics 2022, tutti i film e le serie tv in arrivo (Di martedì 4 gennaio 2022) Cinecomics 2022, una lista lunga, per la gioia degli amanti delle pellicole a base di supereroi e super villain, dal mondo dei fumetti Marvel e DC. Dal nuovo Batman con Robert Pattonson a Morbius con Jared Leto, fino a The Rock nei panni di Black Adam e alle serie tv, ecco tutti i titoli dei Cinecomics in arrivo. Cinecomics, i film del 2022 Morbius Dopo il non fortunatissimo Suicide Squad, Jared Leto torna nel mondo dei film dai fumetti per interpretare uno dei più misteriosi villain dell’universo Marvel. In sala: dal 3 febbraio The Batman A parte il genere, The Batman è uno dei titoli più attesi dell’anno. Robert Pattinson interpreta il giovane Bruce Wayne e la sua controparte oscura, in cui sarà accentuato il lato ... Leggi su gqitalia (Di martedì 4 gennaio 2022), una lista lunga, per la gioia degli amanti delle pellicole a base di supereroi e super villain, dal mondo dei fumetti Marvel e DC. Dal nuovo Batman con Robert Pattonson a Morbius con Jared Leto, fino a The Rock nei panni di Black Adam e alletv, eccoi titoli deiin, idelMorbius Dopo il non fortunatissimo Suicide Squad, Jared Leto torna nel mondo deidai fumetti per interpretare uno dei più misteriosi villain dell’universo Marvel. In sala: dal 3 febbraio The Batman A parte il genere, The Batman è uno dei titoli più attesi dell’anno. Robert Pattinson interpreta il giovane Bruce Wayne e la sua controparte oscura, in cui sarà accentuato il lato ...

