Ci sono almeno 80 casi di positivi al Covid nel campionato di Serie A (Di martedì 4 gennaio 2022) AGI - Continua a salire vertiginosamente e senza sosta il conto dei positivi tra le squadre di Serie A, che ormai ha superato anche gli 80 casi tra calciatori e membri dei vari staff. Solo nella giornata di oggi sono emersi i focolai nel Verona e nell'Udinese, che contano rispettivamente 10 e 9 contagiati. Il Napoli ha comunicato anche le positività di Mario Rui, Kevin Malcuit e per ultima quella del tecnico Luciano Spalletti, il Torino ha riscontrato altri tre casi dopo aver annullato l'allenamento del pomeriggio. Notizia dell'ultima ora e forse più importante della giornata, però, è quella che giunge da Salerno dove l'Asl di competenza ha bloccato nuovamente la Salernitana, che di fatto ha tutti i tesserati in quarantena (sia i positivi che quelli venuti a ... Leggi su agi (Di martedì 4 gennaio 2022) AGI - Continua a salire vertiginosamente e senza sosta il conto deitra le squadre diA, che ormai ha superato anche gli 80tra calciatori e membri dei vari staff. Solo nella giornata di oggiemersi i focolai nel Verona e nell'Udinese, che contano rispettivamente 10 e 9 contagiati. Il Napoli ha comunicato anche letà di Mario Rui, Kevin Malcuit e per ultima quella del tecnico Luciano Spalletti, il Torino ha riscontrato altri tredopo aver annullato l'allenamento del pomeriggio. Notizia dell'ultima ora e forse più importante della giornata, però, è quella che giunge da Salerno dove l'Asl di competenza ha bloccato nuovamente la Salernitana, che di fatto ha tutti i tesserati in quarantena (sia iche quelli venuti a ...

