Ci sarà il pubblico al Teatro Ariston? Del Festival parla il sindaco di Sanremo (Di martedì 4 gennaio 2022) Ci sarà il pubblico al Teatro Ariston di Sanremo in occasione del prossimo Festival della Canzone Italiana? Arrivano oggi le parole del sindaco della città, Alberto Biancheri, con qualche chiarimento in merito agli eventi collaterali e all’organizzazione della kermesse canora in città. I primi chiarimenti ufficiali riguardano l’effettivo svolgimento del Festival nelle date stabilite. La kermesse musicale non verrà posticipata e si terrà dall’1 al 5 febbraio 2022 con la direzione artistica e conduzione di Amadeus, giunto ormai al suo terzo anno consecutivo. Ci sarà il pubblico al Teatro Ariston? Il sindaco della città dei fiori ha ufficialmente risposto alla ... Leggi su optimagazine (Di martedì 4 gennaio 2022) Ciilaldiin occasione del prossimodella Canzone Italiana? Arrivano oggi le parole deldella città, Alberto Biancheri, con qualche chiarimento in merito agli eventi collaterali e all’organizzazione della kermesse canora in città. I primi chiarimenti ufficiali riguardano l’effettivo svolgimento delnelle date stabilite. La kermesse musicale non verrà posticipata e si terrà dall’1 al 5 febbraio 2022 con la direzione artistica e conduzione di Amadeus, giunto ormai al suo terzo anno consecutivo. Ciilal? Ildella città dei fiori ha ufficialmente risposto alla ...

