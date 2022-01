Chiusura scuola in Campania, De Luca: “20/30 giorni di respiro per riprendere con maggiore serenità” (Di martedì 4 gennaio 2022) Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato dell’emergenza Covid-19 e della necessità di adottare misure restrittive il prima possibile per evitare una nuova esplosione dei contagi. “In relazione alla riapertura delle scuole, sento circolare l’ipotesi di tenere a casa i bambini non vaccinati. Mi sembrerebbe una L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 4 gennaio 2022) Il Presidente della Regione, Vincenzo De, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato dell’emergenza Covid-19 e della necessità di adottare misure restrittive il prima possibile per evitare una nuova esplosione dei contagi. “In relazione alla riapertura delle scuole, sento circolare l’ipotesi di tenere a casa i bambini non vaccinati. Mi sembrerebbe una L'articolo

Advertising

dade494 : RT @BisInterista: Non so voi, ma a scuola calcio ogni tanto il mister ci faceva vedere i video degli interventi in chiusura di Maldini e no… - C0NESWIFT : @v0idxbi 1 so benissimo che può prenderselo ma in forma lieve. 2 porca puttana se mi frega. Hai la minima idea di q… - mitsouko1 : RT @Docfelix81: @mitsouko1 @valy_s Una modesta proposta per i genitori. In caso di nuova chiusura disiscrivere subito i figli dalla scuola… - luipanfilibreda : RT @_CarlaQ_: @ferrazza A me sembra piuttosto evidente che bambini e bambine vadano a scuola nelle ore in cui i genitori lavorano. Non vole… - MedBunker : @FosteNonfoste @ferrazza Io NON ho detto che la scuola sarebbe un parcheggio, NON ho detto che la DAD sia gradevole… -