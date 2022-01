Chi è Vladimir Luxuria | l’attivismo LGBTQIA+ | la carriera televisiva e politica | la vita privata

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 4 gennaio 2022) Ormai famosa in tutta Italia e all’estero,è riuscita a scrivere un pezzo di storia dellaitaliana, diventando la prima persona transgender ad essere eletta al Parlamento di uno Stato europeo. Osserviamo meglio lae lapolivalente di questa grande attivista, scrittrice, cantante, attrice, direttrice artistica ed exitaliana appartenente alla comunitàe laè nata a Foggia il 24 giugno 1965. Incomincia proprio in Puglia la suaartistica come organizzatrice di feste ed esibendosi dal vivo ad alcuni spettacoli. Si laurea ...