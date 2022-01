Chi è Eleonora Giorgi | carriera | amori e dipendenze della celebre attrice italiana

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 4 gennaio 2022)è un’e nasce a Roma il 21 ottobre 1953. È conosciuta dalle nuove generazioni soprattutto per le sue partecipazioni a programmi come Ballando con le stelle, Grande Fratello VIP e Live – Non è la D’Urso. In realtà ci sono molte cose che hanno portato lasulle pagine dei giornali -di gossip e non- dalla sua vittoria del David di Donatello per la migliore interpretazione nel film Borotalco di Claudio Verdone (1982) fino ai matrimoni e divorzi con con Angelo Rizzoli e Massimo Ciavarro.e gli esordi cinematograficidebutta nel film Roma di Federico Fellini (1972), comenon accreditata. La suaprosegue con ruoli in ...