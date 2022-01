(Di martedì 4 gennaio 2022), dopo la mancata convocazione di Tuchel in-Liverpool, si è scusato pubblicamente per le sue dichiarazioni pro Inter

Advertising

infoitsport : Chelsea, il messaggio di scuse di Lukaku: 'Mi farò perdonare sul campo' - infoitsport : Chelsea, arrivano le scuse di Lukaku: 'Mi dispiace per quello che ho causato' - cavallo_pazzo__ : RT @AleCat_91: L'intervista di scuse di Lukaku al Chelsea mi trasmette le stesse vibes di quella pietra miliare in cui CiccioGamer (nos) in… - Mediagol : Chelsea, le scuse di Lukaku: “Capisco la vostra rabbia. Lasciamo tutto alle spalle” - Cate_gorica : RT @nonleggerlo: Le scuse di Big Rom al #Chelsea #Lukaku (diapositiva finale) -

Ultime Notizie dalla rete : Chelsea scuse

Sui social delè apparso un video didi Lukaku tutto il mondo Blues: "Ai tifosi: mi dispiace per il turbamento che ho creato. Voi ragazzi sapete il legame che ho con questo club sin da quando ero un ...Lukaku © Screen...Lukaku, dopo la mancata convocazione di Tuchel in Chelsea-Liverpool, si è scusato pubblicamente per le sue dichiarazioni pro Inter ...Dopo il clamore creato dall'intervista rilasciata a Sky e l'esclusione con il Liverpool, Romelu Lukaku ha voluto scusarsi attraverso i canali ufficiali del Chelsea: "Sono ...