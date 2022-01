“Che succede adesso?”. Sanremo 2022, ansia attorno al Festival. Situazione non semplice (Di martedì 4 gennaio 2022) C’è grande trepidazione per l’edizione 2022 del Festival di Sanremo. Anche quest’anno la kermesse della canzone italiana sarà condotta e diretta da Amadeus, una garanzia. Tuttavia c’è anche un po’ d’ansia per un evento così importante che ha già subito defezioni e imprevisti. L’elenco dei big in gara è già stato ufficializzato ma in queste ore ha fatto parlare la possibile eliminazione di uno dei mostri sacri della musica del Belpaese come Gianni Morandi. Secondo quanto riportato da All Music Italia sulla pagina Facebook del cantante è stato pubblicato un video in cui era possibile ascoltare la canzone “Apri tutte le porte”. Ovvero il brano che il cantautore dovrebbe portare sul palco dell’Ariston. Fortunatamente sembra che tutto sia rientrato e dunque Morandi ci sarà. Ma su altri nomi pesanti l’esito non è stato ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 4 gennaio 2022) C’è grande trepidazione per l’edizionedeldi. Anche quest’anno la kermesse della canzone italiana sarà condotta e diretta da Amadeus, una garanzia. Tuttavia c’è anche un po’ d’per un evento così importante che ha già subito defezioni e imprevisti. L’elenco dei big in gara è già stato ufficializzato ma in queste ore ha fatto parlare la possibile eliminazione di uno dei mostri sacri della musica del Belpaese come Gianni Morandi. Secondo quanto riportato da All Music Italia sulla pagina Facebook del cantante è stato pubblicato un video in cui era possibile ascoltare la canzone “Apri tutte le porte”. Ovvero il brano che il cantautore dovrebbe portare sul palco dell’Ariston. Fortunatamente sembra che tutto sia rientrato e dunque Morandi ci sarà. Ma su altri nomi pesanti l’esito non è stato ...

