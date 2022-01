C'è la crisi? Gli italiani si buttano sulla lotteria: biglietti a ruba (Di martedì 4 gennaio 2022) L'elenco dei biglietti estratti sarà reso noto anche sulla Gazzetta Ufficiale. Per la riscossione del premio è necessario presentare il proprio tagliando integro e in originale presso gli Sportelli ... Leggi su iltempo (Di martedì 4 gennaio 2022) L'elenco deiestratti sarà reso noto ancheGazzetta Ufficiale. Per la riscossione del premio è necessario presentare il proprio tagliando integro e in originale presso gli Sportelli ...

Advertising

valigiablu : “Lotta alla crisi climatica: gli ostacoli sono politici e non tecnologici. Ed è fuorviante dire che non c’è alterna… - DomLuxembourg : RT @chiaralucetw: #Landini il capo della #cgil vuole l’#ObbligoVaccinale per tutti. Capito chi? Landini, quello che piange e manifesta perc… - Uncanny_South : @hardcorejudas Sto provando a ricostruire quanto accaduto a Depp negli ultimi anni, che lo ha mandato all'inferno.… - simone_bern : @VittorioXlater @ABarolini Io non mi dimentico Bianca Berlinguer che insisteva con Renzi in studio che la crisi del… - _contrariato : RT @chiaralucetw: #Landini il capo della #cgil vuole l’#ObbligoVaccinale per tutti. Capito chi? Landini, quello che piange e manifesta perc… -