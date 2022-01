Caso Lukaku, l’attaccante parla ai canali ufficiali del Chelsea (Di martedì 4 gennaio 2022) Dopo il polverone alzato con le dichiarazioni rilasciate sull’Inter e sulla volontà di tornare a giocare a Milano, Romelu Lukaku ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali del Chelsea. l’attaccante belga si è rivolto ai tifosi Blues, chiedendo scusa per il dispiacere causato: “Mi dispiace per il casino che ho causato, non era il momento giusto, la mia intenzione non era quella di mancare di rispetto ai tifosi o al club“ Lukaku, Chelsea, Premier LeagueLukaku si è poi detto completamente focalizzato sui prossimi obiettivi della squadra, con la consapevolezza di doversi ora riguadagnare la fiducia di tutti: “Ho chiesto scusa all’allenatore, ai miei compagni di squadra e ai dirigenti. Adesso spetta a me riguadagnare la loro fiducia dando sempre ... Leggi su rompipallone (Di martedì 4 gennaio 2022) Dopo il polverone alzato con le dichiarazioni rilasciate sull’Inter e sulla volontà di tornare a giocare a Milano, Romeluha rilasciato un’intervista aidelbelga si è rivolto ai tifosi Blues, chiedendo scusa per il dispiacere causato: “Mi dispiace per il casino che ho causato, non era il momento giusto, la mia intenzione non era quella di mancare di rispetto ai tifosi o al club“, Premier Leaguesi è poi detto completamente focalizzato sui prossimi obiettivi della squadra, con la consapevolezza di doversi ora riguadagnare la fiducia di tutti: “Ho chiesto scusa all’allenatore, ai miei compagni di squadra e ai dirigenti. Adesso spetta a me riguadagnare la loro fiducia dando sempre ...

