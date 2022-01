Casino dell'Aurora, 30mila firme per salvare dall'asta l'unico murale di Caravaggio (Di martedì 4 gennaio 2022) I fondi del Pnrr per “salvare” dalle mani dei privati il Casino dell’Aurora: è quanto si chiede nella petizione lanciata qualche settimana fa su Change.org e rivolta direttamente al ministro della Cultura Dario Franceschini per far sì che lo Stato italiano eserciti il diritto di prelazione in tempo utile e blocchi la vendita della bellissima dimora storica situata nell’esclusiva zona di Via Veneto a Roma. Il prossimo 18 gennaio la proprietà - circa 2800 mq di superficie - sarà messa all’asta per 24 ore con i suoi numerosi e incredibili tesori, primo fra tutti l’unico affresco di Caravaggio esistente al mondo, il dipinto murale “Camerino di Giove Nettuno e Plutone o Gabinetto alchemico”, ma anche le ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 4 gennaio 2022) I fondi del Pnrr per “e mani dei privati il: è quanto si chiede nella petizione lanciata qualche settimana fa su Change.org e rivolta direttamente al ministroa Cultura Dario Franceschini per far sì che lo Stato italiano eserciti il diritto di prelazione in tempo utile e blocchi la venditaa bellissima dimora storica situata nell’esclusiva zona di Via Veneto a Roma. Il prossimo 18 gennaio la proprietà - circa 2800 mq di superficie - sarà messa all’per 24 ore con i suoi numerosi e incredibili tesori, primo fra tutti l’affresco diesistente al mondo, il dipinto“Camerino di Giove Nettuno e Plutone o Gabinetto alchemico”, ma anche le ...

