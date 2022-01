Cas Mudde: «L’eredità di Capitol Hill? Il fatto che la base della destra giustifichi la violenza» (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Tra i maggiori studiosi delle nuove destre a livello internazionale, il politologo olandese Cas Mudde insegna all’Università della Georgia negli Stati Uniti e al Centro di ricerca sull’estremismo dell’ateneo di Oslo. Tra le sue numerose pubblicazioni, nel nostro Paese sono stati tradotti lo scorso anno, Populismo (Mimesis) e Ultradestra (Luiss University Press). Un anno fa l’assalto a Capitol Hill ha rappresentato uno dei momenti più alti di attacco alla democrazia americana, che eco hanno lasciato dietro di sé quei fatti … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Tra i maggiori studiosi delle nuove destre a livello internazionale, il politologo olandese Casinsegna all’UniversitàGeorgia negli Stati Uniti e al Centro di ricerca sull’estremismo dell’ateneo di Oslo. Tra le sue numerose pubblicazioni, nel nostro Paese sono stati tradotti lo scorso anno, Populismo (Mimesis) e Ultra(Luiss University Press). Un anno fa l’assalto aha rappresentato uno dei momenti più alti di attacco alla democrazia americana, che eco hanno lasciato dietro di sé quei fatti … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : Cas Mudde Quattro scenari per l'Europa nel 2022 Il 2021 è cominciato con la speranza che la produzione di un vaccino mettesse fine alla pandemia, ma si è concluso con una nuova variante del virus e il timore crescente che il covid - 19 resterà con ...

Declino democratico e polarizzazione razziale. America verso una "Internazionale populista"? Mentre sul Guardian, Cas Mudde , dal Regno Unito, ripreso da Internazionale, si chiede perché l'estrema destra europea interessa ai conservatori statunitensi reduci dalla presidenza Trump. "...

Un tournant pour l’illibéralisme en Europe Si l'on peut s'attendre à ce que les choses restent à peu près similaires en 2022 par rapport à 2021 pour ce qui est de la pandémie de Covid-19, les élections à venir pourraient faire de la Pologne le ...

