Can Yaman incanta con l'anteprima del nuovo spot: "Siamo pronti! E tu?" (VIDEO) (Di martedì 4 gennaio 2022) Can Yaman condivide sui social un estratto delle riprese di uno spot pubblicitario girato a Roma: "Siamo pronti! E tu?" L'attore turco e modello Can Yaman ha appena iniziato l'anno nuovo con numerosi progetti incantevoli. Questo 2022 per Can sarà un anno speciale e ricco di progetti inediti. L'attore infatti a partire da sabato 8 gennaio tornerà sul piccolo schermo a "C'è posta per te" da Maria De Filippi per fare una sorprendente sorpresa ad un fan. Inoltre a seguire ci saranno innumerevoli appuntamenti televisivi da non perdere. L'attore Yaman infatti sarà coprotagonista nella nuova fiction "Viola come il mare" che verrà trasmessa su Canale 5 nel corso del 2022. Inoltre potrebbe affiancare Amadeus, conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo, in una ...

