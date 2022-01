Campania, circa 12mila positivi, il tasso è al 10%, i deceduti sono 15 (Di martedì 4 gennaio 2022) L’Unità di crisi della Regione Campania ha diramato il consueto bollettino con i dati dell’epidemia. I positivi del giorno sono 12.058, calcolati su 118.047 test. Il tasso positivi/tamponi supera il 10%. Si contano altri 15 deceduti, di cui 12 nelle ultime 48 ore e 3 in precedenza ma registrati ieri. Quanto alla pressione ospedaliera, i ricoveri non accennano a calare. sono 781 i ricoverati nei reparti ordinari (ieri erano 750). In diminuzione rispetto a ieri, invece, anche se solo di 3 unità, sono le terapie intensive: oggi i letti occupati sono 57, ieri erano 60. Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 57 Posti letto di degenza disponibili: ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 4 gennaio 2022) L’Unità di crisi della Regioneha diramato il consueto bollettino con i dati dell’epidemia. Idel giorno12.058, calcolati su 118.047 test. Il/tamponi supera il 10%. Si contano altri 15, di cui 12 nelle ultime 48 ore e 3 in precedenza ma registrati ieri. Quanto alla pressione ospedaliera, i ricoveri non accennano a calare.781 i ricoverati nei reparti ordinari (ieri erano 750). In diminuzione rispetto a ieri, invece, anche se solo di 3 unità,le terapie intensive: oggi i letti occupati57, ieri erano 60. Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 57 Posti letto di degenza disponibili: ...

