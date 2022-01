Camera, da lunedì Transatlantico di nuovo off limits (Di martedì 4 gennaio 2022) Il Transatlantico di Montecitorio da lunedì prossimo sarà nuovamente utilizzato come appendice dell’Aula con le relative postazioni per i deputati e quindi chiuso all’accesso dei giornalisti. Una decisione adottata dopo che il Lazio è tornato ad essere zona gialla, ma anche come misura preventiva in vista delle seduta comune del Parlamento per l’elezione del Capo dello Stato, convocata per il prossimo 24 gennaio. “Nelle prossime due settimane, all’attività ordinaria della Camera -ha annunciato il presidente, Roberto Fico, dopo aver diramato la convocazione- si affiancherà quella di preparazione al voto. Siamo al lavoro insieme al collegio dei questori per definire l’organizzazione e le misure per garantire la piena operatività e sicurezza del voto”. E in vista delle riunioni della Camera che prevedono numerose ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 4 gennaio 2022) Ildi Montecitorio daprossimo sarà nuovamente utilizzato come appendice dell’Aula con le relative postazioni per i deputati e quindi chiuso all’accesso dei giornalisti. Una decisione adottata dopo che il Lazio è tornato ad essere zona gialla, ma anche come misura preventiva in vista delle seduta comune del Parlamento per l’elezione del Capo dello Stato, convocata per il prossimo 24 gennaio. “Nelle prossime due settimane, all’attività ordinaria della-ha annunciato il presidente, Roberto Fico, dopo aver diramato la convocazione- si affiancherà quella di preparazione al voto. Siamo al lavoro insieme al collegio dei questori per definire l’organizzazione e le misure per garantire la piena operatività e sicurezza del voto”. E in vista delle riunioni dellache prevedono numerose ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Il presidente della Camera Roberto Fico ha convocato il Parlamento in seduta comune, con la partecipazione… - rtl1025 : ?? Il presidente della Camera Roberto #Fico ha convocato il #Parlamento in seduta comune, con la partecipazione dei… - card_paolo : RT @MarceVann: 'Il presidente della Camera Roberto Fico, ha convocato il Parlamento in seduta comune lunedì 24 gennaio, per l'elezione del… - LaFATAa5Stelle : RT @ElioLannutti: Elezione del Presidente della Repubblica: Parlamento convocato lunedì 24 gennaio ore 15 Presidente Camera dei deputati, R… - AquilaReale19 : RT @MarceVann: 'Il presidente della Camera Roberto Fico, ha convocato il Parlamento in seduta comune lunedì 24 gennaio, per l'elezione del… -

Ultime Notizie dalla rete : Camera lunedì Camera, da lunedì Transatlantico di nuovo off limits Adnkronos