Cambiamo | Palozzi | Rocca Cencia | Gualtieri e Zingaretti ascoltino Municipio VI

(Di martedì 4 gennaio 2022) Roma – “Il settore ambientale, in particolare quello legato ai rifiuti, è un comparto amministrativo delicato e complesso che richiede dialogo democratico, condivisione di intenti e confronto su tutta la linea.” “Per questa ragione, bene hanno fatto il presidente del VI, Nicola Franco, e i capigruppo di maggioranza – tra cui Gabriele Manzo della lista-Sgarbi – ad annunciare la richiesta di un Consiglio straordinario al fine di avere risposte mirate e concrete sul destino dell’impianto Ama die delVI delle Torri, territorio che da svariati anni ha dato e sta dando moltissimo per ciò che concerne la filiera dei rifiuti della Capitale.” “Oggi è arrivato il momento che il sindacoe il presidente...

Così, in una nota, Adriano Paloz zi, consigliere regionale del Lazio e responsabile nazionale Organizzazione dicon Toti, AdrianoCosì, in una nota, il consigliere regionale del Lazio e responsabile nazionale Organizzazione dicon Toti, AdrianoNewTuscia – VELLETRI – “Siamo profondamente addolorati per la scomparsa dell’assessore al Bilancio e alla Cultura del Comune di Velletri, ...Nettuno – “Inefficienze amministrative, diritto alla salute non tutelato, disagi per il paziente e carente gestione dell’emergenza pandemica. Quella che vi raccontiamo è la storia del consigliere comu ...