Calendario Sport Invernali oggi: orari 4 gennaio, programma, tv, streaming (Di martedì 4 gennaio 2022) oggi, martedì 4 gennaio 2021, saranno di scena diversi Sport Invernali: gare di Coppa del Mondo per sci alpino (slalom speciale femminile a Zagabria) e sci nordico (per il fondo ultima tappa del Tour de Ski sul Cermis, per il salto maschile terza gara del 4 Trampolini ad Innsbruck). Calendario Sport Invernali oggi (MARTEDI’ 4 gennaio) 11.30 Sci di fondo, Tour de Ski: 10 km tl mass start femminile – RaiSport+HD, RaiPlay, EuroSport 1, EuroSport Player 12.30 Sci alpino, Coppa del Mondo: 1a manche slalom femminile – RaiSport+HD, RaiPlay, EuroSport 1, EuroSport Player 13.30 Salto con gli sci, 4 Trampolini: HS130 maschile – ... Leggi su oasport (Di martedì 4 gennaio 2022), martedì 42021, saranno di scena diversi: gare di Coppa del Mondo per sci alpino (slalom speciale femminile a Zagabria) e sci nordico (per il fondo ultima tappa del Tour de Ski sul Cermis, per il salto maschile terza gara del 4 Trampolini ad Innsbruck).(MARTEDI’ 4) 11.30 Sci di fondo, Tour de Ski: 10 km tl mass start femminile – Rai+HD, RaiPlay, Euro1, EuroPlayer 12.30 Sci alpino, Coppa del Mondo: 1a manche slalom femminile – Rai+HD, RaiPlay, Euro1, EuroPlayer 13.30 Salto con gli sci, 4 Trampolini: HS130 maschile – ...

Advertising

EnfantProdige : RT @Nicola89144151: Sportivi carissimi, manca esattamente un mese alla cerimonia di apertura di Pechino 2022: per voi un regalo, il program… - AntoDamiano1996 : RT @Nicola89144151: Sportivi carissimi, manca esattamente un mese alla cerimonia di apertura di Pechino 2022: per voi un regalo, il program… - Nicola89144151 : Sportivi carissimi, manca esattamente un mese alla cerimonia di apertura di Pechino 2022: per voi un regalo, il pro… - InterCLAzionale : RT @OA_Sport: Dodici discipline in programma in questa ricca settimana - andreastoolbox : Calendario Champions e Europa League 2022: partite e sorteggi | Sky Sport -