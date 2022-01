Calciomercato Torino, Vagnati segue Gatti: tutto dipende da Izzo (Di martedì 4 gennaio 2022) Calciomercato Torino: i granata seguono il difensore Gatti del Frosinone, ma prima deve partire Izzo Federico Gatti è uno dei calciatori che si è messo in mostra in questa prima parte del campionato di Serie B. Il Frosinone potrebbe approfittarne per cederlo e far cassa, e su di lui ci sarebbero varie squadre. Tra queste, come riportato da tuttosport, anche il Torino che starebbe seguendo con attenzione il difensore 23enne ritenuto il nuovo Bremer. Prima di affondare il colpo, però, il d.s. Vagnati deve piazzare l’esubero Izzo per avere forza economica per bussare alla porta dei ciociari. Il Frosinone chiede 10 milioni per Gatti, ma si potrebbe chiudere a 8 milioni. L'articolo proviene da ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 4 gennaio 2022): i granata seguono il difensoredel Frosinone, ma prima deve partireFedericoè uno dei calciatori che si è messo in mostra in questa prima parte del campionato di Serie B. Il Frosinone potrebbe approfittarne per cederlo e far cassa, e su di lui ci sarebbero varie squadre. Tra queste, come riportato dasport, anche ilche starebbendo con attenzione il difensore 23enne ritenuto il nuovo Bremer. Prima di affondare il colpo, però, il d.s.deve piazzare l’esuberoper avere forza economica per bussare alla porta dei ciociari. Il Frosinone chiede 10 milioni per, ma si potrebbe chiudere a 8 milioni. L'articolo proviene da ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | #Insigne più #Belotti, il #Toronto pensa anche al capitano del @TorinoFC_1906 - xmaxmax78 : RT @96Gypsy: Cara @juventusfc, Carlitos #Tevez è svincolato e non del tutto convinto del suo ritiro dal calcio giocato. Magari 6 mesi a Tor… - FrancescoCabri4 : RT @96Gypsy: Cara @juventusfc, Carlitos #Tevez è svincolato e non del tutto convinto del suo ritiro dal calcio giocato. Magari 6 mesi a Tor… - Luxgraph : Toro, per Vagnati vietato sprecare lo slot extracomunitario - Luxgraph : Torino, interesse del Venezia per Zaza -