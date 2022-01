Calciomercato Sampdoria, da Rincon a Villar: i nomi per sostituire Adrien Silva (Di martedì 4 gennaio 2022) Calciomercato Sampdoria: i blucerchiati devono coprire il buco lasciato scoperto da Adrien Silva e avrebbero in mente vari nomi La Sampdoria è alla ricerca del sostituto di Adrien Silva, che ha risolto ufficialmente il proprio contratto per accasarsi all’Al Wahda. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il primo nome sulla lista dei blucerchiati appartiene a Gonzalo Villar, centrocampista classe ’98 di proprietà della Roma. Ma non solo, perché il direttore sportivo Daniele Faggiano ha avviato i contatti con il Torino per due esuberi di lusso: Tomas Rincon, già cercato in estate dalla Sampdoria, e Daniele Baselli. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 4 gennaio 2022): i blucerchiati devono coprire il buco lasciato scoperto dae avrebbero in mente variLaè alla ricerca del sostituto di, che ha risolto ufficialmente il proprio contratto per accasarsi all’Al Wahda. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il primo nome sulla lista dei blucerchiati appartiene a Gonzalo, centrocampista classe ’98 di proprietà della Roma. Ma non solo, perché il direttore sportivo Daniele Faggiano ha avviato i contatti con il Torino per due esuberi di lusso: Tomas, già cercato in estate dalla, e Daniele Baselli. L'articolo proviene da Calcio News 24.

